Porto, een vat vol verrassingen

Porto associëren we met etentjes bij onze grootouders. Het is een drankje dat er iedere zondag duchtig wordt uitgedeeld voor het eten en dus een wat ‘oubollig’ imago heeft. Maar! Porto is ook een prachtige en levendige stad in Portugal. Met deze must-sees verandert jouw beeld van Porto imediatamente.

E én van de meest gestelde vragen over Porto op Google is: «Wat is leuker: Porto of Lissabon?» Wel, Porto is een pak minder toeristisch dan zijn grote broer Lissabon en herbergt dus nog heel wat geheime parels. Deel je die met het thuisfront of hou je ze toch liever voor jezelf?

Perfecte maaltijd(afsluiter)

Begin je ontdekkingstocht van Porto met een goedgevulde maag. Een klassieker uit de streek is de francesinha, een broodje gemaakt met ham, linguiça, worst, biefstuk of gebraden vlees. En dat is nog niet alles, het broodje wordt nog overgoten met gesmolten kaas en een gekruide tomaten- en biersaus. Je krijgt er trouwens ook wat frietjes bij.

Eigenlijk drinken onze grootouders, tantes, ooms en ouders porto he-le-maal fout, want wist je dat het drankje helemaal geen aperitief is maar een digestief? Je drinkt porto dus best ná de maaltijd in plaats van ervoor. Goed om die francesinha mee door te spoelen. Wil je porto wat beter leren kennen? Boek dan zeker een porto tasting in een wijnkelder, en zet al je zintuigen op scherp tussen de wijnvaten.

Francesinha - Instagram / rally_francesinhas

Te land…

Ribeira is het historische centrum van Porto en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is de ideale locatie om te verdwalen. Laat Google Maps voor wat het is en dompel je onder in de gezellige straatjes en de kleurrijke gebouwen. Een kleine waarschuwing: je mag je ook verwachten aan heel veel trappen.

Mag het iets hipper? Trek dan naar de wijk Bonfim. Je vindt er trendy winkeltjes, vintagezaakjes en leuke cafeetjes, maar ook de langste winkelstraat van Porto, de Rua Santa Catarina.

Heb je blaren op je voeten van al dat stappen? Neem dan zéker eens de tram, maar zorg er dan voor dat je een ritje maakt in een historische, elektrische tram. Deze gele antieke trams vind je nog op drie routes en zijn perfect voor wat sightseeing. Zo vertrekt lijn 1 vanuit Ribeira en brengt die je via de oever van de Douro-rivier tot aan de tuin Jardim do Passeio Alegra.

Overweeg zeker eens een daguitstap met de wagen door de Douro-vallei: vertrek in Porto en rijd in Peso da Régua de N-222 op tot in Pinhão. De 27 kilometer tussen Peso da Régua en Pinhão zouden met maar liefst 93 bochten de mooiste autoroute ter wereld vormen. Achter elke bocht wacht er immers een prachtig uitzicht op je. Geen rijbewijs op zak? Je kan de Douro-vallei ook te voet ontdekken, met de boot of trein en zelfs met helikopter!

Ter zee…

Een andere manier om Porto te ontdekken is via een ‘rabelo’. Een rabelo is een vrachtboot typisch voor Porto. De boot werd speciaal gemaakt voor het transporteren van vaten vol met porto over de Douro. De meeste bootmaatschappijen bieden een ‘Six Bridges Cruise’ aan: tijdens het tochtje van één uur vaar je onder, inderdaad, de zes bruggen door die de Douro rijk is. Het geeft je zonder twijfel een bijzonder perspectief op de stad!

En in de lucht

En dat brengt ons naadloos aan bij nog twee bijzondere manieren waarop je Porto kan verkennen. Naast de klassieke kabelbaan vind je in Ribeira ook de Funicular dos Guindais, een soort kabeltreintje dat je op drie minuten tijd 63 meter hoger brengt langs een steile helling. Het is zodanig steil zelfs, dat het een van de sterkst hellende kabelspoorwegen ter wereld is! Uiteindelijk kom je uit in Batalha en word je getrakteerd op een prachtig panorama en een magnifiek uitzicht op de Ponte Dom Luis I. Deze brug is m isschien wel hét kenmerkende symbool van Porto.

Maar als je jezelf wat meer wil uitdagen, moet je zeker afzakken naar de Ponte de Arrábida, de enige brug in Europa die beklommen mag worden! Hijs jezelf in een veiligheidsharnas en ga mee op excursie met de Ponte Bridge Climb. Je wordt vastgemaakt aan de trap en voor je het weet sta je 65 meter boven het water.