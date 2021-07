Pornhub trekt richting musea en laat je klassevolle pikante plaatjes ontdekken

In de wereld van de ‘pikante plaatjes’ is Pornhub niet bepaald een nobele onbekende. Menig mens surft geregeld naar de site om aan z’n trekken te komen en dankzij het uitgebreide aanbod is er voor ieder wat wils. De site staat er echter ook om bekend af en toe een opzienbarende actie op poten te zetten.

Eerder werd er via het platform al aandacht gevraagd voor de werelwijde bijenorganisatie en ditmaal zijn de musea aan de beurt. Die moesten omwille van corona lange tijd gesloten blijven en kregen het zo hard te verduren. En daarom is het nu, nu cultuur weer toegankelijk is, extra belangrijk om hen een duwtje in de rug te geven.

Cultureel verantwoord naakt

Daarom sloeg Pornhub de handen in elkaar met verschillende musea: het Louvre en Musée d’Orsay in Frankrijk, The Metropolitan Museum of Art in de VS, The National Gallery in het Verenigd Koninkrijk, het Museo del Prado in Spanje en het Galleria degli Uffizi in Italië. Je kan ofwel een virtuele rondleiding volgen online ofwel ter plaatse een foldertje vragen dat je meeneemt langs verschillende ‘classic nudes’, oftewel cultureel verantwoorde pikante plaatjes.

Tijdens de virtuele tour geeft de Japanse pornoactrice Asa Akira een schunnig woordje uitleg en dat is af en toe erg grappig: «In deze scène zie je, zoals je kan afleiden uit de naam, de geboorte van de godin van de liefde. Net zoals jij en ik kwam ze poedelnaakt ter wereld. Maar Venus is toch een beetje speciaal, want ze wordt uitgespuwd door een gigantische schelp. En als je dacht dat die schelp een symbool is voor een WAP (oftewel wet ass pussy), dan heb je helemaal gelijk», aldus Akira over de Geboorte van Venus van Botticelli. Op Pornhub vind je trouwens ook enkele remakes in videovorm van de besproken schilderijen waar je oortjes gegarandeerd rood van worden.