Playmobil Asterix en Obelix: neusloos jeugdsentiment in nostalgieverpakking

Weinig Belgen die niét zijn opgegroeid met Asterix en Obelix, de dappersten aller Galliërs. De avonturen van de kleine slimmerik en de sterke loebas verschenen in strips, op het kleine en grote scherm en nu ook in de collectie van dé speelgoedlijn van onze kindertijd: Playmobil. Het merk achter de neusloze poppetjes bracht in juni samen met licentiepartner Les Éditions Albert René een gloednieuw speelthema rond de rebelse Galliërs uit. Die bestaat uit zeven taferelen, van kleine voor zachte prijzen tot hét pronkstuk: ‘Het grote dorpsfeest’, waarmee je kan naspelen hoe Asterix en co. zich te goed doen aan een rijkelijk gevulde bankettafel, inclusief een groot kampvuur om vele zwijntjes over te braden.

Wij mochten een iets bescheidenere, desalniettemin mooi ogende set ontvangen: Kakofonix met boomhut. Kakofonix is de dorpsbard. Volgens zichzelf is hij een genie, volgens de rest van het dorp is zijn gekweel nog valser dan dat van de gemiddelde Eurosong-performance. Hij woont in een boomhut, die in de Playmobil-set ook gezellig bemeubeld is en waarvan het dak verwijderd kan worden. Nog in de set vinden we de vrouw van dorpsoudste Nestorix, die op de begane grond voor de kippen zorgt. Een klein extraatje is ten slotte een elastisch stukje touw, waarmee je Kakofonix aan een tak kan vastbinden als hij zich weer eens aan het oeuvre van Metejoor waagt. Handig!

Verzamelaars

Uiteraard zullen ook kinderen veel plezier beleven aan het speciale Asterix en Obelix-speelthema, maar anders dan de gewone Playmobil-set mikt de Duitse fabrikant hier ook op nostalgische volwassenen. Plus-twintigers met verzamelwoede kopen met de set op het eerste zicht echter niet meteen een collector’s item. De doos ziet er met de zwarte randen en de stripballonnetjes op de achtergrond iets unieker uit dan een gewone Playmobil-verpakking, binnenin zitten de poppetjes in een apart karton om de bijzonderheid van de personages uit te vergroten. Maar daar stopt het dan. Wie dacht meer tijd te zullen moeten spenderen aan het opbouwen van de set, komt ook bedrogen uit: de assemblage blijkt even simpel als weleer. Wie echt wil bouwen, verwijzen we dus door naar een niet nader genoemde concurrent.

Maar wat maakt dat alles ook uit? Wie als kind - of als volwassene - de stripboeken verslond, kijkt wellicht met fonkelde ogen naar z’n Asterix en Obelix-speelset van Playmobil wanneer die vanonder het inpakpapier verschijnt. Twee jeugdherinneringen gecombineerd in één vormen het perfecte medicijn voor wie even wil ontsnappen aan de bittere realiteit van inflatie en door het dak gaande benzineprijzen. De toverdrank van Panoramix houdt de Galliërs immers altijd op de been. En als die plastic Romeinen lastig doen, stop je ze gewoon terug in hun doos.

