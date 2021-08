Pizzafans opgelet: Pizza Hut komt met eigen kledinglijn

Hoe toon je dat je van pizza houdt zonder de hele dag een stuk in je hand te hebben? Simpel, door je te hullen in thema, uiteraard. Pizza Hut komt daarom met een kledinglijn die helemaal geschikt is voor pizzafans.

Merchandise

Zoals het de fast food-keten betaamt, zijn de hoofdkleuren van de collectie wit en rood. «We zijn vereerd om onze grootste fans een kans te geven om hun liefde voor pizza te tonen aan de hand van grappig en trendy stuks, geïnspireerd door de streetwear», aldus Lindsay Morgan, Marketing Directeur. In de collectie vind je onder andere badslippers, een volledig trainingspak en een meeneembeker. Helaas is de collectie voorlopig alleen in de VS beschikbaar, dus tenzij je daar over vrienden of een adres beschikt, is het afwachten of de merchandise ook onze richting uitkomt.