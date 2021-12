Pimp je eindejaarsfeesten met ‘Second life’-cadeautjes uit Brussel

De eindejaarsfeesten komen er met rasse schreden aan en dat betekent dat de meesten onder ons weldra als een kip zonder kop door de stad zullen rennen, op zoek naar last minute cadeautjes. Daarbij concentreren we ons maar al te vaak op de doorsnee ketens terwijl er zoveel meer te vinden is. Optie B, de communicatiecampagne ter ondersteuning van de handelszaken in de Stad Brussel, wil ons deze maand wijzen op alle tweedehandszaakjes in de hoofdstad die barsten van de potentiële cadeaus.

De drie verschillende ‘Second life’-parcours door de stad lichten een honderdtal vintage en tweedehandsadresjes uit in de handelswijken van Brussel. Een heleboel plekken hebben dan ook van circulaire economie een echte trend gemaakt.

Fabian Maingain, Schepen van Economische Zaken, legt het als volgt uit: «Eén van de acties in het economische relanceplan bestaat uit het positioneren van Stad Brussel als leader in de hippe vintagemarkt. Brussel zit boordevol tweedehandszaken die steeds meer mensen aantrekken en de ongelooflijke commerciële diversiteit in onze stad accentueren.» Gerepareerd, opgeknapt, omgebouwd, gerecycled, upcycled... veel objecten hebben enkel maar een goede opknapbeurt nodig om opnieuw te schitteren en een tweede leven te kunnen leiden. Optie B verzamelde drie verschillende tweedehandsparcours.

Koopjes

De slimme kopers zullen zich weten te vinden in de adresjes van ‘Tweedehands voor twee keer niks’. Perfect dus om familie en vrienden te verwennen met unieke cadeautjes. Tweedehandszaakjes bezoeken in Brussel is vandaag sowieso een must. Het is ook een manier om bewust te shoppen, als reactie tegen het intensieve consumentisme. Dit parcours valt samen te vatten in vier sleutelwoorden: circulair, recycling, selectie en upcycling. Sommigen lopen Cyclup Friperie of Spullenhulp binnen, anderen laten hun creativiteit de vrije loop door hun koopjes te upcyclen bij kleermakers met gewaagde keuzes.

De idee van circulaire economie is terug te vinden in alle domeinen, zoals literatuur, decoratie of moderne technologie: boekenwurmen vinden hun geluk in Pêle-Mêle of BD Dépôt, decoratiefans zijn dan weer in hun nopjes op de vlooienmarkt van het Vossenplein of lopen met plezier Mont de Piété binnen. Keuze genoeg om meerdere weekends te vullen!

Antiek

Het tweede parcours is er speciaal om onvergetelijke cadeaus uit te delen op bijvoorbeeld oudjaar. Onder de noemer ‘Vaste waarden’ vinden de kenners antiekzaakjes, verborgen vintage luxekledijwinkels en tijdloze adresjes zoals Ramon & Valy, Gabriele Vintage en Betty de Stefano. Verzamelaars van zorgvuldig geselecteerde en gerestaureerde designerstukken struinen de meer exclusieve adressen af die door liefhebbers van luxekleding worden gerund.

Onlangs sprak Alex Polizzi, interieurarchitecte van de prestigieuze Rocco Forte hotels (waar Hotel Amigo deel van uitmaakt), in de column van de New York Times vol lof over Brussel en zijn adresjes... «Als ik een mooi voorwerp nodig heb voor een suite, een uniek stuk of dergelijke, blijft de Zavel mijn favoriete plek. Brussel is een geografisch en politiek kruispunt waar je wonderen uit Afrika, Azië en overal in Europa kunt aantreffen. De winkeltjes staan zij aan zij, met etalages vol schatten.»

Vintage

Tot slot is ‘Trendy en cool’ het laatste parcours van het ‘Second life’-thema. Brussel loopt over van de kledingzaken, brocantes en vintage boektiekjes allerhande die worden opgehouden door liefhebbers van vintagemode. Er is voor ieder wat wils in Brussel, van de Marollen tot de Spoormakers- en Violetstraat. De fashionista’s op zoek naar goede deals kunnen terecht in de Kiloshop of de Episode. De cool kids vinden hun eighties en nineties looks in Rare en Podium vintage. Voor zij die zich beter thuis voelen in de mode van de fourties tot seventies vinden hun gading bij DiVintage en Mademoiselle l’Ancien. Ideaal om een schitterende look samen te stellen voor de feesten of exclusieve cadeautjes te vinden voor vrienden en familie.

Alle parcours vind je hier.