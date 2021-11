PetPortraits: Lijkt jouw kat op een historische kat uit een kunstwerk ?

In 2018 was het een grote hit. Door middel van de app Art Selfie konden kunstliefhebbers van over de hele wereld hun dubbelganger vinden in de kunstgeschiedenis. En sinds deze week is dat niet meer alleen maar voor mensen weggelegd. Met Pet Portraits kunnen ook dieren nu hun voorgangers terugvinden.

Met de app Pet Portraits kan niet alleen je hond of kat meedoen, maar ook de parkiet van de buren, een paard, konijn en zelfs een vis. En het gaat niet alleen om kunst van honderden jaren geleden. Je huisdier kan ook worden teruggevonden in Mexicaanse straatkunst of Egyptische beeldjes. Misschien staat jouw hond wel naast de stoel van Frida Kahlo of loopt jouw kat rond in de Tuin der lusten van Jheronimus Bosch.

Hoe werkt het?

Wanneer je een foto maakt in de app Google Arts & Culture probeert een algoritme de foto van je huisdier te koppelen aan een van de meer dan tienduizenden kunstwerken uit de collecties die de machine tot zijn beschikking heeft.

Een ander getraind computervisie-algoritme zorgt ervoor dat het huisdier wordt herkend en dat de foto wordt bijgesneden. Uiteindelijk wordt daar waar je hond (of kat, of parkiet) het meest op lijkt, uitgelicht. Om in de spotlights te blijven, vragen de makers om de look-a-like van je huisdier te delen via #PetPortraits.

Leren over kunstgeschiedenis met je huisdier

Naast dat het een grappig iets is om eens uit te proberen, levert het je ook wat kennis op over kunstgeschiedenis. Als je klikt op het resultaat kan je namelijk meer te weten komen over de verhalen en de makers achter elk kunstwerk.

Benieuwd op welk kunstwerk jouw huisdier lijkt? Probeer het hier.