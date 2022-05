Oppepper nodig? Je favoriete Starbucks koffie wordt nu gewoon aan huis geleverd

Het overkomt ons allemaal weleens. Het is twee uur in de namiddag, je bent al sinds ‘s ochtends vroeg aan de slag en je krijgt een dipje. Concentreren lukt niet meer, je komt geen meter vooruit. Je hebt nood aan brandstof en snel een beetje. Helaas is de goede koffiemachine net stuk en krijg je de vervangoptie niet door je keel. En even een ommetje maken zit er niet in. Geen nood, voortaan levert Takeaway.com je favoriete Starbucks drankje gewoon aan huis of op kantoor.

Takeaway.com en Starbucks slaan de handen in elkaar en starten in zeven Belgische steden met de levering van een uitgebreid assortiment gaande van de welbekende klassieke koffies, iced teas en Frappuccinos tot cheesecake en muffins.

Bij alle Starbucks-vestigingen in Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, Leuven, Brugge en Namen bestel je vanaf nu je lievelingsdrankje en bijhorende ochtend- of afternoon snack. Gedaan dus met slechte koffie thuis of op kantoor, want die laat je vanaf nu gewoon tot aan je voordeur leveren. En dat al meteen vanaf de ochtend - leveringen beginnen extra vroeg - zodat je ‘s morgens meteen je favoriete shot koffie binnen handbereik hebt. Het Takeaway.com Starbucks bezorgmenu is zeven dagen per week vanaf 10 uur tot 21 uur verkrijgbaar in deelnemende Starbucks-winkels. Openingstijden kunnen per locatie verschillen.

Belgen en hun koffie

Dat wij Belgen echte koffieliefhebbers zijn is overigens al langer geweten. België prijkt in de top tien van landen waar het meeste koffie wordt geconsumeerd, met 3,8 koppen koffie per dag zo blijkt uit een artikel van World Atlas. De favoriete koffies van de Belgen bij Starbucks zijn de Brewed Coffee, Americano en Latte. Als het iets specialer mag gaan we massaal voor de Caramel Macchiato of Caramel Coffee Frappuccino.