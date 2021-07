Opnieuw daten na corona: do’s en don’ts op een eerste afspraakje

Na een ‘verloren’ jaar op datingvlak staan veel singles te springen om weer potentiële partners beter te leren kennen op een date. Ontmoeten we die persoon online, dan wil de meerderheid van de Vlamingen (60%) meteen op date, blijkt uit onderzoek van iVox in opdracht van Meetic. Een deel van de singles (40%) wil zijn of haar kersverse match eerst nog wat beter leren kennen voor een persoonlijke ontmoeting. Maar ook al hebben we geen koudwatervrees, de eerste stap naar een date zetten blijft voor 7 op 10 Vlamingen moeilijk: ze wachten liever af tot de ander met een voorstel komt. Zie je iemand echt zitten? Verzamel dan al je moed en wacht toch niet te lang om je match uit te vragen, want de kans dat jullie allebei op een eerste move wachten is niet gering.

Die afwachtende houding heeft trouwens iets te maken met de coronapandemie, want bij 6 op 10 Vlamingen leidde de pandemie en de sociale isolatie tot een vaker afwachtende houding om iemand in het echt te ontmoeten. Dat fenomeen kreeg zelfs al een naam: FODA oftewel ‘Fear Of Dating Again’. Bovendien zijn diezelfde Vlamingen daardoor ook veel onzekerder over een eerste date.

Dim je ego

Dat een goede eerste indruk belangrijk is, is intussen zo klaar als een klontje. Gezien de grote onzekerheid om weer te daten na de pandemie, is die eerste impressie misschien nóg belangrijker. Maar waar letten Vlamingen het meest op tijdens een eerste ontmoeting met een potentiële partner? Vooral een verzorgd voorkomen (71%), een positieve attitude (65%) en een date die vragen stelt/geïnteresseerd is (64%), zo blijkt. Kortom: poets je tanden, hou het gezeur voor je vrienden en praat niet de hele tijd over jezelf - elementaire basisregels die je waarschijnlijk best bij elke eerste sociale ontmoeting volgt.

Bewaar seks voor later

Vragen stellen aan je date allemaal goed en wel, maar welke gespreksonderwerpen moet je dan best aansnijden? Er zijn drie onderwerpen waar je beter over zwijgt, want die worden niet door alle Vlamingen gesmaakt op een eerste date: trouwen (27%), seks (27%) en ex-relaties (26%). Bij dat tweede onderwerp is het bovendien extra belangrijk wie er tegenover je zit, want vrouwen mijden gesprekken over seks tijdens een eerste afspraakje dubbel zo graag als mannen. Eén op drie Vlamingen maakt het dan weer totaal niet uit over wat er gepraat wordt op een eerste date: voor hen is elk topic bespreekbaar.

Chocolate, chocolate, baby

Wil je graag uitpakken met iets speciaals voor je potentiële droompartner? Doe maar niet te zot, want slechts 20% krijgt graag een kleine attentie tijdens een eerste date. Dit percentage is even groot bij mannen als vrouwen. Kom je toch niet graag met lege handen aan, dan is chocolade de beste optie: 8 op 10 Vlamingen die graag een attentie krijgen op een eerste date, smullen het liefst van een chocoladen verrassing.