Openluchtzwembad Pool is Cool sluit zomer af met minifestival

Flow, het enige openluchtzwembad in het Brussels gewest, sluit op zondag 18 september de deuren na een tweede zomer vol waterpret. Organisator Pool is Cool heeft besloten om er nog een spetterend feest van te maken met een minifestival als afsluiter.

Het tijdelijk openluchtzwembad Flow aan de Pierre Marchantbrug aan het kanaal in Anderlecht ging op 1 juli opnieuw open voor het grote publiek. Voor heel wat Brusselaars was het een welgekomen verfrissing tijdens de hete zomer, want de tijdslots waren heel vaak volzet. Op dinsdag deed dit jaar het ochtendzwemmen haar intrede en op zaterdagochtend waren er extra tijdsblokken alleen voor vrouwen. Bovendien werd het zwembad aangepast aan minder mobiele mensen.

60.000 euro voor hamam en filters

Pool is Cool startte bij het begin van haar zwemseizoen ook de crowdfundingcampagne ‘Je Veux Nager’ om 60.000 euro op te halen om het voortbestaan van haar pop-upzwembad te verzekeren. Dankzij 884 donaties werd 61.671 euro opgehaald. Daarmee wordt Flow verder uitgebouwd met een ecologische waterzuivering met plantenfilters, een sauna of hamam voor waterplezier het hele jaar door, ook tijdens de koudere maanden, en gratis zwemlessen voor kinderen en volwassenen.

Arno

Het einde van het zomerseizoen en de succesvolle crowdfundingcampagne worden gevierd tijdens het minifestival. Tussen 14 en 22 uur is iedereen welkom voor concerten en een drankje aan de bar. Tropicant, Vega en Vieze Meisje, die elk een cover maakten van het lied ‘Je veux nager’ van Arno, komen optreden. De toegang tot de concerten is gratis, maar om te zwemmen moet wel gereserveerd worden.