Op zoek naar een alternatieve vakantiebestemming? Deze steden worden het meest onderschat

Barcelona, Parijs of Rome: het zijn erg populaire citytripbestemmingen en velen onder ons zijn er weleens geweest. Prachtige steden, maar hun populariteit heeft ook een duidelijke keerzijde. Door de honderdduizenden toeristen die er jaarlijks neerstrijken is het soms moeilijk om authentieke plekjes te vinden. Ben je toe aan iets anders? Dan hebben we tien bestemmingen voor je die minder volk trekken, maar daarom niet minder de moeite waar zijn.