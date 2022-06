Op vakantie? Zes op de tien Belgen vertrekken ’s nachts voor lange rit

Zowat zes op de tien Belgen vertrekken het liefst ’s nachts als ze een lange rit voor de boeg hebben. Dat blijkt uit resultaten van een enquête die verkeersveiligheidsinstituut Vias donderdag voorstelt. Drie kwart van de bestuurders stopt onderweg om een dutje te doen, en een kwart zegt wel eens het gevoel te hebben gehad dat ze enkele seconden in slaap dommelden achter het stuur. Vias wijst erop dat een derde van de ongevallen op Franse autosnelwegen tijdens de vakantie aan vermoeidheid te wijten is.

’s Nachts rijden heeft enkele voordelen: er is natuurlijk minder verkeer, het is minder warm en als er kinderen meereizen is het in de auto rustiger als ze slapen. Vias beveelt aan om na maximaal twee uur te pauzeren, om de aandacht optimaal te houden. In de enquête zeggen bestuurders dat ze na gemiddeld drie uur een pauze nemen.

Vermoeidheid alom

Maar ’s nachts achter het stuur kruipen heeft ook het nadeel dat de vermoeidheid sneller toeslaat. Een kwart van de respondenten geeft aan dat ze al eens het gevoel hadden ingedommeld te zijn. Goed één op de zes zegt zelfs dat ze, door in slaap te vallen, uitgeweken waren naar de pechstrook. Een slechte voorbereiding kan de slaperigheid nog verder in de hand werken.

Belangrijk is verder om voor het vertrek de bandenspanning en het oliepeil te controleren. Uit de Vias-enquête moet ook blijken dat een op de drie de bandenspanning en een kwart het oliepeil checkt.

Voor een vlotte en veilige reis geeft Vias nog enkele tips, zoals goed uitgeslapen te vertrekken, je niet te fixeren op een aankomstuur en kalm te blijven als je in een file belandt. «Bekijk de andere bestuurders in de file als lotgenoten en niet als vijanden», klinkt het.