OP PAD. Op rondrit door België stepland

De elektrische step verovert almaar meer de harten van reizigers die op zoek zijn naar een duurzame en avontuurlijke manier om de spannendste buurten van ons land te verkennen. Voor wie zo vrij als een kind wil zoeven van de ene hotspot naar de andere, zonder één druppel zweet te verspillen, is de e-step tenslotte het ideale vervoersmiddel. En deze drie ritten bewijzen dat België eveneens het ideale stepland is.

Bij een step denken we al lang niet alleen meer aan een kleine plastic kinderstep in het thema van je favoriete cartoonpersonage. Die steps zorgen misschien wel voor warme nostalgie, maar zullen je helaas niet verder brengen dan het einde van de straat. De elektrische step daarentegen kan je mijlenver brengen, zonder dat je eindeloos je voet moet aftrappen op het korrelige asfalt om toch ietwat snelheid te halen.

Het is dan ook geen verrassing dat de e-step hoog in het vaandel gedragen wordt door globetrotters: hij is minder gevaarlijk dan een skateboard, vergt minder inspanning dan een fiets en zorgt voor (een hoop) minder uitstoot dan de auto. De opmars is daarnaast vooral te danken aan zijn inherente flexibiliteit: spring met de step op de trein en laat je verrassen door waar de step je heen kan brengen. Of test een van de onderstaande routes.

1. Limburgse Romeinen en wijnen

Tongeren was ooit een Gallo-Romeinse nederzetting, maar vandaag is het een bruisende moderne stad die verder bouwt op de Romeinse wallen en funderingen die het omringt. Bovendien is het ook een heerlijke uitvalsbasis voor wie op stepavontuur wil vertrekken. Tongeren ligt tenslotte in het hartje van de magnifieke Haspengouwse open weides langs de oevers van de Jeker. De overwegend vlakke streek kenmerkt zich door zijn rustieke boerderijen, veeteelt (lees: hopen schattige koeien) en kleine dorpjes met charmante volkscafés. Haspengouw ademt rust.

En de verborgen troef van Tongeren? Op slechts enkele kilometers steppen, springt het kasteel van Genoels-Elderen in het oog, het enige wijnkasteel en het grootste wijndomein van het land. Met zijn indrukwekkende rozentuin en dertiende-eeuwse wijnkelders wanen we ons eerder in Zuid-Frankrijk dan in Oost-België, al doorbreekt het weer doorgaans al snel die illusie.

Step je vanuit Tongeren via Sluizen naar het kasteel en terug, dan hoef je enkel de dichtstbijzijnde fietsknooppunten te volgen om te kunnen genieten van de lokale wijn en het niet te missen erfgoed.

2. Cultureel Bergen

In 2015 werd Bergen nog uitgeroepen tot de culturele hoofdstad van Europa dat jaar. En niet onterecht: de hoofdstad van Henegouwen zit boordevol architecturale rijkdom, boeiende musea en pittoreske parken en steegjes. Zo is het belfort UNESCO-werelderfgoed, zijn de voormalige slachthuizen en het carré des arts voorbeelden van uitzonderlijke negentiende-eeuwse architectuur, en stamt de Sint-Calixtuskapel zelfs uit de elfde eeuw. Het Mundaneum is dan weer een indrukwekkend archief van posters, kranten en documenten dat samengesteld werd begin twintigste eeuw met de ambitie om alle kennis ter wereld te vergaren. Om maar te zeggen: cultuurfanatici kunnen hier hun hart ophalen.

Met de step kan je de stad op jouw eigen tempo verkennen en tussenstops maken waar nodig. Het is alleen opletten geblazen voor de kasseistraten: ook al zien de steegjes er bijzonder charmant uit, de tintelende sensatie die door je vingers raast wanneer je over de hobbelige stenen rijdt, is vrij onaangenaam.

3. Het geheim van de kust

Eind jaren tachtig schreef Marvin Gay in Oostende zijn grootste hit ‘Sexual Healing’ en kickte hij er af van de drugs. Oostende is dus al langer dan vandaag een plek die bruist van energie, creativiteit en loutering. En eindelijk lijken Belgen dat te beseffen. Vooral nu de grootsteden duurder worden, trekken steeds meer jongeren naar de trendy badplaats. Het gevolg is dat hippe conceptstores, Scandinavische merken en Instagramwaardige restaurants samen met hen de afgelopen jaren hun intrek namen in de levendige kustgemeente.

Neem dus je tijd om je onder te dompelen in de kant van Oostende die kusttoeristen doorgaans niet zien en ontdek met de e-step wat Oostende tot de nieuwe up-and-coming stad maakt. Afsluiten doe je met een zalig fris ritje op de dijk, tijdens de zonsondergang, op weg naar een ijsjeskraam.