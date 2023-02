Op dit uur van de dag zijn we het meest gestrest

We weten allemaal dat stress ongezond is voor een mens en dat het eigenlijk nergens toe dient, maar toch. De meesten onder ons ervaren (vooral doordeweeks) op dagelijkse basis een portie stress. De ene keer is dat al meer dan de andere, dat moge duidelijk zijn, maar feit is dat er één moment op de dag is waarop ons gemeenschappelijke stressniveau een piek bereikt. Dat is althans de conclusie van een nieuw onderzoek.

Rescue Remedy, gespecialiseerd in anti-stressmiddelen, deed onderzoek nabij 2.000 Britten om te achterhalen op welk tijdstip ons stressniveau gemiddeld culmineert. En dat is, in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, al erg vroeg op de dag.

Goede planning en voldoende slaap

Om precies te zijn ervaren we om 7u23 in de ochtend het meeste stress, gemiddeld gezien dan. Misschien lig jij op dat moment nog zonder zorgen in bed, maar voor velen onder ons is dat tijdstip bepalend voor de rest van de dag. Waarom? Er kan op dat ogenblik heel wat mis gaan. Je maakt je zorgen over de files, bent bang om een vlek te maken op je schone outfit, misschien en je te laat opgestaan, heb je je ontbijt laten aanbranden of ga je te laat komen voor je werk. Al die kleine angsten doen ons stressniveau dus oplopen. Door voldoende te slapen en je dag vooraf te plannen kan je al heel wat stress uit de weg gaan, maar volledig stressvrij de dag beginnen is de meesten onder ons niet gegund.