Op deze plekken hebben we het liefst seks in huis

Een vrijpartij in de slaapkamer: leuk is het wel, maar je vervalt al snel in dezelfde gewoontes. Zeker als je al een tijdje samen bent met je partner kan seks verworden tot een standaard nummertje, waar nog weinig nieuws aan te pas komt. Gelukkig bestaan er duizend-en-één manieren om je seksleven nieuw leven in te blazen. Geen zin in nieuwe standjes? Verander dan eens van locatie.

Maar waar doet een mens het dan? Een hotelkamer is natuurlijk altijd leuk en sommigen onder ons vinden dat er niets gaat boven een vrijpartij in het openbaar, maar zo ver hoef je het zelfs niet te gaan zoeken. In je eigen huis zijn er namelijk genoeg locaties om lekker te experimenteren en dat ook nog eens in het comfort van je eigen woning. Immo-expert House Method was weleens benieuwd naar waar we het dan het vaakst en het liefst doen, buiten de vier muren van onze slaapkamer. Ze ondervroegen daarom 1.000 koppels naar hun seksgewoontes, met enkele opvallende resultaten.

Top 7 populairste seksplekken in huis

1. Woonkamer (96 % deed het hier al eens)

2. Badkamer (82 %)

3. Logeerkamer (65 %)

4. Keuken (57 %)

5. Trap (35 %)

6. Wasplaats (33 %)

7. Tuin (25 %)