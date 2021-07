Op deze drie plekken heb je beter geen seks

Een spannend seksleven behouden is niet makkelijk, zeker als je al een tijdje samen bent met je partner. De verleiding is groot om steeds opnieuw terug te grijpen naar dezelfde standjes die jullie al duizendmaal eerder hebben geprobeerd, maar toch is het belangrijk om af en toe te variëren. Alleen op die manier kan je nieuwe dingen ontdekken en ook na talloze jaren samen nog een spannend seksleven behouden.

Er bestaan tal van manieren om te experimenteren. Misschien kijken jullie samen naar ondeugende filmpjes om inspiratie op te doen. Misschien kopen jullie de Kama Sutra en kiezen jullie elke week een standje om uit te proberen. Of misschien variëren jullie liever wat betreft locatie. Toch is het wat dat laatste betreft essentieel om niet té ver te gaan. Sommige hygiënische en sociale voorwaarden respecteer je nu eenmaal maar beter wel. Deze drie plekken zijn dan ook geen ideale locaties om van bil te gaan.

Op toilet

Het is wellicht de meest voorkomende fantasie in films, maar toch is seks op toilet geen goed idee. Het kleinste kamertje is nu eenmaal niet de properste plek en zeker niet als dat toilet door duizend-en-een onbekenden wordt gedeeld. Bovendien bestaat er steeds het risico dat je oog iets spot wat je liever niet gezien had... Het toilet is dus voor boodschappen groot en klein, maar voor seks kan je beter ergens anders zijn.

Op het werk

Werk en privé gescheiden houden is niet voor niets een veelgebruikte uitdrukking. Denk je eraan om op de werkvloer van bil te gaan? Houd dan deze twee waarschuwingen in gedachten. Ten eerste is een (seksuele) relatie met een collega nooit makkelijk en iets waar je maar beter grondig over nadenkt alvorens je een beslissing neemt. En ten tweede bestaat er altijd de kans dat jullie betrapt worden, wat je zonder twijfel je baan kost. We willen wedden dat dat vluggertje nu ook weer niet ZO lekker was.

Op het strand of in het water

Seks op vakantie, bij maanlicht en op het strand. Het lijkt romantisch, maar schijn bedriegt. Dat zand gaat zich al snel op vervelende plaatsen nestelen, met alle gevolgen van dien. Niemand heeft zin in een infectie op vakantie, toch? Jullie verplaatsen naar het water heeft trouwens ook geen zin, want in tegenstelling tot wat je misschien zou denken zorgt dat water er niet voor dat de dingen vlotter verlopen. In tegendeel, vaginale droogte was nog nooit zo dichtbij. Houd het dus liever bij een Sex on the Beach en bewaar de rest voor de hotelkamer.