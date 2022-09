Op DEZE datum verschijnt het eerste boek van ‘Emily in Paris’

De Netflix-serie ‘Emily in Paris’ kende wereldwijd een groot succes. Eerlijk is eerlijk, velen onder ons hebben zich weleens afgevraagd hoe het zou zijn om in Parijs te wonen. Daarbij denken we steevast aan een romantisch leven, gevuld met liefde en croissants. ‘Emily in Paris’ beantwoordt op veel vlakken aan dat droombeeld en is dan ook ideaal om op een druilerige zondag comfortabel weg te zakken in de zetel. Heb je je voorgenomen om minder tv te kijken? Dan hebben we goed nieuws.

In de meeste gevallen gaat het boek vooraf aan de serie of film, maar bij ‘Emily in Paris’ ligt dat anders. Na twee seizoenen op Netflix komen de makers nu met het eerste boek op de proppen.

Letterlijke vertaling

Wie zich verwacht aan extra materiaal, is er jammer genoeg aan voor de moeite. Voor zover wij hebben begrepen, is het boek niet meer of minder dan de schriftelijke neerslag van het eerste seizoen van de serie. De lezer krijgt het hele verhaal te horen vanuit het perspectief van Emily zelf. Of er al plannen zijn voor een tweede boek, weten we nog niet, maar nummer één ligt vanaf 17 oktober in de winkel. En ja, reserveren is al mogelijk.