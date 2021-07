Op deze dating app kunnen mensen voortaan geen screenshots meer maken van privégesprekken

Je aanmelden op een dating app is één ding, de conversatie aangaan met iemand die je knap vindt, is een heel ander verhaal. Niet alleen is het voor velen moeilijk om te weten hoe ze het ijs moeten breken, maar bovendien is er altijd de vrees dat de ander niet is wie hij of zij zegt te zijn. Of dat de ander je stiekem zit uit te lachen. Of dat hij of zij jullie conversaties - of, nog erger, foto’s - deelt met de wereld.