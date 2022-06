Ook nachttrein naar Barcelona in de maak

Het Nederlandse nachttreininitiatief European Sleeper wil nu ook een nachttrein naar Barcelona laten rijden. De trein moet vertrekken in Amsterdam en zou in België tussenstops maken in Antwerpen en Brussel, zo valt op te maken uit een aanvraag bij de Nederlandse regulator Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Eerder deze maand kondigde European Sleeper nog aan dat het met touroperator Sunweb nachttreinen wil inzetten naar de Franse skigebieden en de Zuid-Franse stranden. De trein naar Barcelona vloeit voort uit die plannen. «Het is ons voornemen om een zomertrein die we met Sunweb gaan rijden komende zomer, ook door te laten rijden naar Barcelona, dat in het verlengde ligt», aldus Chris Engelsman, mede-initiatiefnemer van European Sleeper.

2023 of 2024?

Hij hoopt dat de trein al volgend jaar kan rijden, maar het kan ook 2024 zijn. Hoe eerder, hoe beter, klinkt dat. In de melding bij ACM is alvast sprake van een dienstregeling vanaf 10 december 2023, maar mogelijk eerder. De trein zou drie keer per week uitrijden. De ACM vraagt betrokken partijen en andere belanghebbenden die menen dat de treindienst naar Barcelona het «economisch evenwicht van een of meer betrokken concessies» in gevaar brengt, zich te melden.

European Sleeper werd in 2021 opgericht. Het bedrijf sleutelt als eerste project aan een nachttrein vanuit Brussel, via Amsterdam, naar Berlijn, Dresden en Praag. Het doel om deze zomer uit te rijden werd niet gehaald en er is nog geen nieuwe richtdatum. Maar de intiatiefnemers hebben er alle vertrouwen in dat de trein er uiteindelijk komt. Voor deze verbinding werkt European Sleeper samen met de Tsjechische spooronderneming RegioJet.