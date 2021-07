Ontdek Brussel deze zomer elk weekend aan de hand van een nieuwe fietstocht

De fietstochten komen er nu heel wat Brusselaars tijdens de lockdown op de fiets zijn gekropen om de stad en haar omgeving te ontdekken. Dat gaf ook een boost aan het dagelijks fietsgebruik, bijvoorbeeld naar het werk of naar school.

Herwonnen vrijheid

«Voor deze zomer snakken we allemaal naar vrijheid en wat biedt meer vrijheid dan een fiets. Steeds meer Belgen zijn overtuigd van de fiets als verplaatsingsmiddel naar het werk of om uit te waaien, al dan niet in combinatie met de benenwagen of de trein», zegt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). «Ik ben blij vandaag een van de 10 nieuwe fietstochten in en rond Brussel te ontdekken, iedereen kan ze afleggen. Laat ons de zomer aangrijpen om vrijheid en herwonnen geluk te tanken. Want een fietstocht met de familie of onder vrienden is goed voor de gezondheid, het hoofd en de benen.»

«De fiets is in Brussel aan een ware opmars bezig. Om daarop in te spelen werken Brussel, Vlaanderen en Wallonië samen om al wie niet alleen van fietstochtjes maar ook van heuse fietsroutes houdt, in de stad én in de natuur, extra te verwennen», zegt ook de Brusselse minister van de Promotie van het Imago van Brussel Sven Gatz, die de routes zelf ook zal uittesten.

Routes ontdekken

De eerste twee routes werden afgelopen weekend aangeboden. De eerste route van 60 kilometer nodigt uit om de heuvels en de uitgestrekte bossen van Vlaams- en Waals-Brabant te ontdekken. De tweede route loopt over 50 km door het pastorale landschap van het Pajottenland, dat ook bekend staat als Noord-Toscane. Deelnemers kunnen het GPX-bestand met de voorgeprogrammeerde route (buiten Brussel via het knooppuntennetwerk) downloaden op hun smartphone via de website. Wie alle routes per mail wil ontvangen, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief.