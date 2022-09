Ontbreekt het je aan motivatie om te bewegen? Dit trucje krijgt je aan het sporten

Dat sporten goed voor je is, weten we allemaal. Maar dat betekent niet dat we per se de motivatie kunnen vinden die nodig is om ons ook effectief te doen bewegen. Een stressvolle dag, zieke kinderen, spierpijn... Elk excuus is goed genoeg om toch maar vooral niet richting de fitness te trekken. Maar wat nu als er een trucje bestond om wél genoeg motivatie te vinden?