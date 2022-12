OEPS. Vrouwen krijgen makkelijker een orgasme met een seksspeeltje dan met hun partner

Meer dan 3.600 vrouwen werden ondervraagd door de datingsite die zich specialiseert in buitenechtelijke relaties. En dat leverde interessante resultaten op.

Handige speeltjes

Zo blijkt bijvoorbeeld dat 79 % van de vrouwen minstens één seksspeeltje in huis heeft, 53 % heeft er zelfs meerdere. De klassieke vibrator is daarbij nog steeds het populairst (61 %), al wordt die op de hielen gezeten door zuigende machientjes zoals de Satisfyer (58 %). En al die speeltjes werken naar behoren, want 63 % van de vrouwen verkiest een orgasme met een seksspeeltje boven een orgasme met hun partner. En daar zijn meerdere verklaringen voor:

- Efficiëntie (71 %)

- Snelheid (66 %)

- Flexibiliteit (58 %)

- Properheid (42 %)