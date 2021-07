Nood aan zoet? Tony’s Chocolonely komt met een heus chocolade-abonnement

Chocolade. Hemels zoet, delicieus bitter of met een krokante toets: de lekkernij komt tegenwoordig in alle mogelijke smaken en vormen, een trend die we alleen maar kunnen toejuichen. Echte chocoladeliefhebbers zouden het liefst elke dag een andere smaak proberen, maar dat vergt een hoop geregel en heel wat tijd bij de supermarkt. Tony’s Chocolonely heeft nu echter de perfecte oplossing voor dat (luxe)probleem gevonden.

Abonnementen zijn tegenwoordig helemaal normaal en de meesten onder ons hebben er minstens een paar. Van Netflix tot Bloomon of Hello Fresh: ze maken het leven makkelijker, iets wat meer dan welkom is als je een drukke job hebt. En hoewel een chocolade-abonnement misschien niet levensnoodzakelijk is, is het ook niet iets waar we als chocoladefanaat nee tegen zeggen.

Vier smaken

Het is chocoladefabrikant Tony’s Chocolonely die vanaf september met het ingenieuze abonnement op de proppen komt. Voor 12,50 euro per maand ontvang je elke eerste dag van de maand een doos op de deurmat met daarin vier halve repen, waarvan twee met nieuwe smaken. Zo kan je dus zonder keuzestress iedere maand iets nieuws ontdekken en heb je alvast een snack voor tijdens het Netflixen. Bovendien bevat de doos ook nog eens een verrassing waar we erg benieuwd naar zijn. Je kan bovendien zelf kiezen hoelang je de box neemt: drie, zes of twaalf maanden of je bepaalt zelf de looptijd van het abonnement. Momenteel is de doos enkel in Nederland te koop, maar wij hopen dat de dienst zich snel richting België uitbreidt.