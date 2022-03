Nood aan een vleugje self care? Haast je dan dit weekend naar Brussel

Nu zaterdag 19 maart organiseert Optie B een dag gewijd aan self care in Be-Here op een steenworp van Thurn&Taxis! Ontmoet jonge Brusselse ondernemers die zich toeleggen op welzijn en een gezonde geest in een gezond lichaam koesteren. Van 11 uur tot 17 uur zullen de deelnemers zich tijdens 14 verschillende ontmoetings- en uitwisselingsmomenten kunnen onderdompelen in yoga, fermentatie, massage, kookworkshops en allerhande alternatieve behandelingen. Kortom, deze dag biedt een brede waaier aan self care-workshops in het kader van de Optie B-campagne van Stad Brussel. En het allerbeste: deelname aan de workshops is voor de gelegenheid volledig gratis.

Het derde thema van Optie B staat in het teken van self care en wordt vrijdag gelanceerd. Naar aanleiding hiervan worden de Brusselaars en andere nieuwsgierigen uitgenodigd op een dag gewijd aan ontdekking, ontspanning en plezier in het duurzame dorp Be-Here nabij het Kanaal en Thurn&Taxis.

Nieuwsgierige zielen

De hele dag door zal het publiek gratis kunnen genieten van self care momentjes begeleid door tal van professionals in verschillende domeinen. Zij komen samen in Be-Here, de thuisbasis voor andere initiatieven zoals onder andere brouwerij La Source, biowinkel Marché Bio Markt, fietsenwinkel Bike Your Planet, tuinwinkel Skyfarms en chocolatier Nao.

Nieuwsgierigheid is het sleutelwoord op deze dag, met niet minder dan 14 workshops, voor liefhebbers van kruidenthees, yoga, fermentatie, koken en verzorging. «Op deze dag kunnen de Brusselaars en toeristen het talent van onze ondernemers leren kennen, die door hun passies onze wijken doen opleven. Ik ben zeer enthousiast, in het bijzonder omdat het jonge ondernemers in de schijnwerpers zet voor wie de zorg voor hun klanten na aan het hart hart ligt», zegt Fabian Maingain, Schepen van Handel. De lente komt eraan, hoog tijd om te herbronnen en de winterslaap achter zich te laten, samen met tal van Brusselse self care-ondernemers.