Nog last minute op zoek naar een vakantiejob? Dankzij deze tips vind je er zo eentje

Ga langs bij een interimbureau

Langsgaan bij een interimbureau is een handige en efficiënte manier om nog snel een vakantiejob te vinden. Je kan zelf je voorkeuren opgeven en de data waarop je vakantiewerk kan uitvoeren. Het kan wel zijn dat je op verschillende plekken moet werken en dat het soms slechts een dagje of een paar dagen is. Als dat niet je ding is, dan is een interimkantoor misschien een minder goed idee.

Vraag rond in je omgeving Je kan ook eens rondvragen in je omgeving of iemand vakantiewerk voor je heeft. Misschien kent je neef of nicht wel een plek waar je een job kan vinden. De kans bestaat dat het niet de vakantiejob van je dromen is, maar je verdient er wel geld mee.

Plaats een oproep op sociale media Een oproep plaatsen op sociale media kan ook erg goed helpen. Geef duidelijk aan in welke sector(en) je wil werken en wanneer je een vakantiejob kan doen. Vraag ook aan familieleden en vrienden om je oproep te delen. Wat je ook kan doen, is om je advertentie te delen in je lokale stadsgroep op Facebook. Daar zitten vaak heel wat mensen in en je oproep wordt snel bekeken. Let wel op dat je tekstje niet verdwijnt in de berichten op de pagina, maar zorg ervoor dat het opvalt. Hoe meer je zoekertje verspreid wordt, hoe groter de kans dat je reactie krijgt.