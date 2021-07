Nieuwe TikTok-update is goed nieuws voor mensen die 1 minuut te weinig vinden

De makers van de app melden dat ze gebruikers meer vrijheid willen geven om hun verhaal te vertellen. Vooral bij tutorials komt dat goed van pas. Maak je een video waarin je hutspot wil maken, dan moet je dat razendsnel knippen en plakken. Veel gebruikers die langere content maken, nemen op dit moment meerdere video’s op. Die posten ze dan apart van elkaar, maar met deze update komt daar een einde aan.

«Creativiteit brengt mensen samen», schrijft TikTok op de website. «Het is vermaak, informeren en inspireren. Daarom kijken we altijd hoe we de community kunnen helpen die creativiteit optimaal te gebruiken. Langere video’s zijn een manier waarop gebruikers zich kunnen laten zien.»

TikTok test al langer

De app test video’s van drie minuten al sinds december. Eind vorig jaar verscheen de eerste ‘lange’ TikTok online. De komende weken rollen ze de functie uit. In de tussentijd kan je als TikTokker dus vast werken aan scripts voor je eigen videoclip, cabaretvoorstelling of kookshow.

Bij de lancering van de app in 2016 konden er filmpjes van slechts drie tot dertig seconden worden gemaakt. Later werd dat verlengd naar een hele minuut. Langere content maken kan wel, door je video ergens anders te maken en te uploaden naar TikTok.

Populariteit neemt nog lang niet af

TikTok is razend populair en blijft groeien, ondanks een relletje hier en daar. In 2020 nam het gebruik van de video-app flink toe, er was een ruime verdubbeling te zien in de statistieken. ByteDance, de makers van de app, moeten nog wel even aan de weg blijven timmeren. Bovenaan de lijst van meest populaire sociale media prijkt nog altijd WhatsApp, gevolgd door Facebook.

Samen met YouTube en LinkedIn is TikTok wel de grote stijger over het afgelopen jaar, is te zien in een grafiek van MarketingFacts. Het gebruik van alle sociale media is toegenomen of redelijk gelijk gebleven. Alleen bij SnapChat is een lichte daling te zien.