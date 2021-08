Nieuwe kitten? Dit is hoe je jonge huisdier jou ziet

Dat mensen hun huisdieren vaak als hun eigen kinderen behandelen, is niet nieuw. Ze leggen het beest in de watten, kopen tientallen speeltjes en voelen zich schuldig wanneer ze hun viervoeter alleen laten. Maar wat met de dieren zelf? Ervaren zij een soortgelijke verbintenis?

Wat honden betreft, bestond er al weinig twijfel. «Zo trouw als een hond» is tenslotte niet voor niets een bekend gezegde. Maar katten zijn een heel ander verhaal - althans, dat dachten we.

Emotioneel

Wetenschappers aan de Oregon State University hebben namelijk ontdekt dat kittens hun eigenaar(s) als ouder(s) zien. Net zoals menselijke baby’s hechten ze zich aan jou en ervaren ze emoties wanneer je vertrekt of terugkomt. 64 % van de onderzochte kittens vertoonde zo’n veilige hechtingsstijl, wat inhoudt dat hun stresslevel naar beneden gaat wanneer hun ‘ouder’ aka baasje terugkomt. 36 % vertoont dan weer een onzekere hechtingsstijl, wat betekent dat ze niet emotioneel beïnvloed worden. De hechte band blijft trouwens ook nog bestaan eens je kitten groot is. Je kat is dus niet per se minder aan jou gehecht dan je hond!