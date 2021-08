Nieuw-Zeeland heropent pas begin 2022 de grenzen

Nieuw-Zeeland plant pas begin volgend jaar zijn grenzen weer te openen. Dat heeft premier Jacinda Ardern donderdag aangekondigd. Sinds maart vorig jaar is de grens van het eiland gesloten, behalve voor inwoners en burgers. Drie maanden lang, tot midden juli, was er een reisbubbel met Australië, maar die werd alweer gestopt na een stijging van de besmettingen in Australië.