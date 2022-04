Niet te missen: bezoek dit weekend één van de dertig gratis kastelen in Wallonië!

Erfgoed, het ligt ons na aan het hart. We hadden het eerder al uitgebreid over de Erfgoeddagen in Vlaanderen en Brussel, maar ook in Wallonië wordt er aan ons erfgoed gedacht. Ter gelegenheid van de Journées du Patrimoine vinden er doorheen de zuidelijke landhelft allerhande evenementen georganiseerd, en die wil je niet gemist hebben.

In het kader van de Journées du Patrimoine zetten meer dan dertig kastelen deze zondag, 1 mei, hun deuren open voor het publiek. Of je nu langsgaat voor een simpel bezoek of een specifieke activiteit, alles is mogelijk en helemaal gratis. Reserveren is wel aangeraden als je niet teleurgesteld wil worden.

Keuzes maken

Dus, wat valt er zoal te beleven? Eerlijk, er is voor ieder wat wils. Of je nu fan bent van de Renaissance-stijl of die goede oude vertrouwde middeleeuwen, mits een beetje spitwerk in de brochure vind je sowieso een plek die je interesseert. Gezien de tijd van het jaar is het ook interessant om de tuinen van de kastelen te bezoeken - bloesems en oneindig veel groen gegarandeerd. Zelf zouden we alvast graag een bezoekje brengen aan Le parc du château fort de Jehay, Le château de Waleffe-Saint-Pierre of nog Le château du Faing.