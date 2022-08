Net wat gevaarlijker dan gourmetten of fonduen, daarom nemen we definitief afscheid van de cowboysteak

De spitplank, ook gekend als cowboysteak, mag niet meer verkocht of verhuurd worden. Omdat de toestellen een ernstig risico op brandwonden met zich meebrengen en niet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, worden ze uit de handel gehaald en teruggeroepen. Zo wordt een tijdelijke maatregel definitief.

Een spitplank is een klein tafelbraadspit, vastgemaakt aan een houten plank, dat regelmatig op etentjes en familiefeesten wordt bovengehaald. Het spit rust op een statief boven een aluminium reservoir, waarin brandstof wordt aangestoken. Boven de open vlam kan elke cowboy dan zijn eigen stukje steak braden.

Brandgevaar

Maar dat is niet zonder risico. Als brandstof wordt toegevoegd aan een uitdovend reservoir, als de handgreep geen bescherming heeft of als brandstof opspat door druppend vet, kunnen de tafelgasten zich verbranden. Bovendien kan de spitplank onstabiel staan en omvallen, waardoor aangestoken brandstof zich verspreidt, met alle gevolgen van dien. Er kan ook koolstofmonoxidevergiftiging ontstaan, klinkt het.

Naar aanleiding van talrijke ongevallen en omdat de toestellen niet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, besliste de FOD Economie al in 2020 bij ministerieel besluit om het aanbieden, verkopen, verdelen of verhuren van een spitplank op te schorten. De maatregel werd in 2021 met een jaar verlengd. Door een koninklijk besluit van 20 juli 2022 wordt de maatregel nu definitief.

Wie een spitplank in huis heeft, wordt aangeraden het toestel niet meer te gebruiken en terug te brengen naar het verkooppunt. Het zal ook niet meer mogelijk zijn de toestellen te huren bij beenhouwers en traiteurs.