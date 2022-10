Negen tips en recepten om energiezuinig te koken

Ook in de keuken kan je besparen op je energiefactuur. Of je nu groene stroom gebruikt of niet, zuinig omspringen met energie is steeds een goed idee. Energieleverancier bolt geeft tips over hoe jij energiezuinig kan koken.

Allereerst de vuistregels:

1. Gebruik altijd een deksel bij het koken. Zonder deksel verbruik je drie keer meer energie. Ook helpt een deksel om de warmte vast te houden. Zo kan je koken op een lager vuurtje.

2. Zet de dampkamp niet onnodig op de maximumstand en schakel hem meteen na het koken uit. Of nog beter, probeer eens een raam of deur open te zetten om eventuele geurtjes uit de keuken te verdrijven. Vind je het te koud? Haal die dikke, oude trui uit je kast.

3. Word een pro in multitasken. Maak je een avondmaal in de oven? Bak meteen je brood of granola voor de volgende ochtend. Zet de oven ook wat vroeger uit en gebruik de restwarmte om na te garen.

4. Denk op voorhand na welke pan(nen) je nodig hebt. Een grote pan op een groot vuur zetten voor één stukje vis heeft geen zin. Match de juiste pan op de juiste kookplaat of gaspit. Er past wel degelijk een deksel op ieder potje!

5. Laat eventuele restjes afkoelen voordat je ze in de koelkast zet. Door het grote temperatuurverschil gaat je koelkast extra hard moeten werken en verbruikt hij meer energie.

6. Beperk het gebruik van water. Wist je dat eitjes of aardappelen even snel koken als ze half onder water staan? Boven kokend water is het minstens even warm dan in het water zelf en het is er ook vochtig. Een bodempje van enkele centimeters water volstaat dus. Getest en goedgekeurd!

Slimme recepten

Met bovenstaande tips schaaf je jouw dagelijkse kookgewoontes bij. Maar als je een stapje verder wil gaan, laat je het vuur en de oven best helemaal links liggen. Deze twee kookapparaten slurpen dubbel (vuur) tot driedubbel (oven) zoveel energie dan de microgolfoven, airfryer of waterkoker.

's Morgens

Wil je besparen op energie, maar niet op slaap? Kies dan voor de mug cake, een simpel ontbijtgerecht dat op enkele minuten klaar is.

Halve rijpe banaan / 1 ei/ 2 eetlepels havermout / 0,5 theelepel bakpoeder / Blauwe bessen

/ 1 eetlepel geraspte kokos / Snuifje kaneel / Snuifje zout

Plet de banaan in een grote mok en meng er een eitje doorheen. Voeg aan het mengsel bakpoeder en havermout toe en kruid naar smaak met zout en kaneel. Roer alles goed door elkaar en doe de blauwe bessen en de geraspte kokos erbij. Zet de mug cake twee minuten in de microgolf et voilà, klaar!

’s Middags

2 Italiaanse bollen / 1 bol buffelmozzarella / 6-8 cherrytomaatjes / ½ zoete paprika / Enkele blaadjes basilicum / 1 eetlepel olijfolie / Snuifje peper / Snuifje zout / Optioneel : verse groene pesto.

Snijd het bovenste ‘hoedje’ van de Italiaanse bol af en hol uit. Vul de Italiaanse bol met stukjes buffelmozzarella, cherrytomaatjes, stukjes zoete paprika en enkele blaadjes basilicum. Werk af met olijfolie, peper en zout. Zet de airfryer op en plaats de broodjes in het mandje. Denk eraan dat je een airfryer niet hoeft voor te verwarmen; weer wat energie gewonnen! Bak de broodjes vijf minuten op 200 graden totdat ze bruin zijn. Werk eventueel af met wat verse groene pesto.

's Avonds

Kokkerellen met de waterkoker zorgt voor een laag energieverbruik. Dat je niet met vieze potten en pannen achterblijft en daardoor geen afwasmachine moet laten draaien, is natuurlijk heel mooi meegenomen. En voor deze instant noodle soup hoef je ook geen keukenprins(es) te zijn, dat scheelt.

2 zakjes instant noodles / ½ courgette / 100 gram garnalen / 75 gram sojascheuten / 2 eieren / Snuifje peper / Snuifje zout / sojasaus / enkele blaadjes koriander

Breng het water aan de kook in de waterkoker en doe de smaakmaker uit de zakjes en de instant noodles erbij. Giet het kokend water met de noodles over de courgette en de garnalen in een kom. Meng en kruid bij met sojasaus, peper en zout. Vul de waterkoker opnieuw met water en leg er twee eieren in. Als de waterkoker afslaat, wacht je nog vijf minuten totdat de eieren hardgekookt zijn. Pel ze, snij ze door twee en dresseer ze over je soep. Doe tenslotte de sojascheuten erbij en werk af met enkele blaadjes koriander.