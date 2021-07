Muggen in huis? Dankzij deze ongebruikelijke methodes kom je ervan af

De klassieke methodes om muggen in huis te vermijden kennen we intussen al. Het licht niet aanlaten wanneer de deur openstaat, kaarsen met citroengeur aansteken, muggenziften installeren... Maar er zijn ook methodes die minder voor de hand liggen, maar daarom niet minder effectief zijn.

Ventilator

Tijdens warme zomernachten brengt een ventilator je niet alleen de nodige verkoeling, maar het ding zou er ook voor kunnen zorgen dat je niet geplaagd wordt door muggen. Door de sterke luchtstroom hebben ze het namelijk moeilijk om te vliegen en ze zullen dan ook sneller andere oorden opzoeken.

Stofzuigen

Het lijkt misschien bizar, maar dat is het niet. Een grondige stofzuigsessie (en poetsbeurt in het algemeen) zou er weleens voor kunnen zorgen dat je minder last hebt van de insecten. Gedurende de dag verstoppen muggen zich namelijk op donkere plekjes in huis (bijvoorbeeld onder je meubels) en regelmatig stofzuigen zou op die manier dus enkele slachtoffers kunnen maken onder de muggenpopulatie in je huis.

Azijn

Net zoals veel beestjes zijn muggen geen fan van azijn. De doordringende geur houdt hen op een veilige afstand, dus gebruik gerust pure azijn wanneer je je wekelijkse schoonmaakronde doet. Baat het niet, dan schaadt het niet.