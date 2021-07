Mooie topsportprestaties maken de Vlaming gelukkiger

De Olympische Spelen brengen heel wat enthousiasme teweeg en dat is volgens onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel niet onlogisch. De VUB-onderzoeksgroepen SPLISS en SASO hebben samen met Topsport Vlaanderen kunnen aantonen dat goede prestaties van topsporters een positieve impact hebben op het welzijn van de Vlaming.

Het onderzoek werd tussen januari 2020 en maart 2022 maandelijks uitgevoerd via korte en gerichte steekproeven bij telkens duizend Vlamingen, met daarnaast ook nog vijf grote meetmomenten. Aan de deelnemers werd gevraagd naar de maatschappelijke waarde van topsport en meer bepaald de impact ervan op hun geluks- en trotsgevoel.

Collectief gevoel van blijdschap

Zeven op tien Vlamingen zeggen dat topsport enthousiasme teweegbrengt en meer dan de helft geeft aan dat topsport het algemeen welzijn en geluk verhoogt. Meer dan zes op tien krijgt zelfs een collectief gevoel van blijdschap. Bij Vlamingen die frequent zelf sporten, een keer per week of meer, is het geluksgevoel nog groter.

Naast blijdschap is er ook een gevoel van trots. Ook hier geven zeven op tien Vlamingen aan dat ze trots worden van goede topsportprestaties. Bovendien zegt twee derde van de respondenten dat topsport in het algemeen de nationale identiteit versterkt.

«Vlamingen blijken trotser op topsportprestaties te zijn dan bijvoorbeeld op prestaties in onderwijs (18%), kunst en literatuur (13%) of economie (5%). Prestaties op vlak van gezondheidszorg (47%), sociale zekerheid (42%) en wetenschap en technologie (25%) maken Vlamingen trotser, maar gezien de huidige pandemie is dat resultaat niet geheel onverwacht», stelt VUB-professor Veerle De Bosscher.