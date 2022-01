«Mijn nieuwe vriend is 40 en heeft slechts 4 bedpartners gehad. Is dat wel normaal?»

Een vrouw is bezorgd over het feit dat haar nieuwe partner in zijn leven maar met vier verschillende vrouwen het bed heeft gedeeld. Ze vraagt zich af of dat niet te weinig is...

De anonieme vrouw stelde de vraag aan ‘Just Jane’, een vragenhoekje van Daily Star waar een relatietherapeute raad geeft. Ze is sinds kort samen met een man van 40 jaar, maar toen hij haar vertelde dat hij slechts 4 bedpartners heeft gehad, beschouwde ze dat als een ‘rode vlag’. «Wat heeft hij heel zijn leven uitgestoken? Ik schaam me niet voor het feit dat ik minstens 50 vriendjes en onenightstands heb gehad. Hij is niet slecht in bed, maar ik ben in de war over zijn ‘ontbrekende jaren’», klinkt het.

Niet speculeren

Het antwoord van de relatietherapeute luidt als volgt: «Het is mogelijk dat je vriend drie langdurige relaties heeft gehad. Ben je bang dat hij niet de waarheid vertelt? Praat met hem en stop met speculeren. Echter, als zijn antwoord je niet aanstaat of als je vermoedt dat hij iets achterhoudt, dan moet je voor jezelf beslissen of hij de juiste persoon is voor jou».