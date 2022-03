Mijn kraan is jouw kraan: wanneer kraantjeswater solidariteit opwekt

Drink jij kraantjeswater of niet? Een vraag waar zowat de helft van de Belgen «nee» op zal antwoorden. En dat terwijl de overschakeling van flessen- naar kraantjeswater één van de makkelijkste manieren is om minder plastic afval te produceren.

«Kraantjeswater zou volgens de Vlaming ongezonder én minder lekker zijn. En dat terwijl het perfect veilig is. Maar flessenwater wordt onbewust ook nog altijd gezien als een vorm van status. Het is zelfs gewoon de norm tijdens sociale aangelegenheden», aldus een eerder onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Poster voor het raam

Gelukkig kiest zowat de helft onder ons wél voor kraantjeswater. Althans, initieel. Want wanneer die herbruikbare fles middenop de dag leeg is, grijpen we alsnog massaal naar flessenwater. Het Nederlandse bedrijf Dopper - gekend van de herbruikbare flessen - wil daar nu verandering in brengen door de actie ‘Mijn kraan is jouw kraan’. Concreet kan iedereen online een poster bestellen of downloaden om die vervolgens voor het raam te hangen. Op die manier weten mensen dat ze bij jou kunnen komen aankloppen om hun fles water aan te vullen. Duurzaam én wellicht een manier om gelijkgestemden te ontmoeten.