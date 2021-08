Met dit recept bak je binnen een minuut een overheerlijk koekje

Wie weleens zelf achter het fornuis staat, weet dat geen enkel koekje uit de supermarkt kan tippen aan de smaak van een zelfgemaakt exemplaar. Wanneer je je tanden zet in de krokante buitenlaag en vervolgens de nog warme, zacht binnenkant proeft, is er even niets anders dat telt. Heel even ben je overgeleverd aan puur genot.

Helaas kost bakken over het algemeen niet alleen moeite, maar ook een hoop tijd. Een pak gekochte koeokjes opentrekken is nu eenmaal een stuk sneller en dus stellen we ons daar maar al te vaak tevreden mee, want nee, we hebben geen tijd te veel. Maar wat nu als een koekje bakken slechts één minuut zou duren?

Wel, dankzij het recept van Emma Fontanella, de vrouw achter het Youtube-kanaal Emma’s Goodies, wordt die wens nu werkelijkheid. Zij bedacht een koekjesrecept dat je in de microgolf kan klaarmaken en dat je slechts een minuut van je tijd kost. Klink te mooi om waar te zijn? Wel, oordeel zelf maar.

Ingrediënten

- 20 gram boter

- 25 gram suiker

- 10 gram melk

- 55 gram bloem

- Een snufje sodiumbicarbonaat

- Een snufje zout

- Chocoladedruppels

Bereidingswijze

1. Smelt de boter in de microgolfoven (opgelet, dit gaat heel snel).

2. Meng de boter, suiker en melk in een middelgrote kom.

3. Voeg de bloem, het zout en het sodiumbicarbonaat toe en meng opnieuw.

4. Doe de chocolade bij het mengsel en maak een groot koekje door het deeg met je handen te kneden.

5. Leg de bol deeg op een stukje bakpapier in de microgolfoven.

6. Laat 1 minuut tot 1 minuut en 15 seconden bakken.

7. Wanneer je het koekje uit de magnetron haalt, is dit nog vrij zacht. Laat 5 minuten afkoelen en uitharden alvorens het op te eten.