Met deze vijf tips bescherm je je planten tegen de hitte

Geef je planten voldoende en regelmatig water

Water is het allerbelangrijkste voor je planten. Geef je planten ook iets meer dan de hoeveelheid die ze normaal krijgen. Wat je best kan doen is om ze twee keer per dag te besproeien en dat ‘s morgens en ‘s avonds’ want dan is de zon niet volop aanwezig. Ook krijgen je plantjes dan langer de tijd om het water op te nemen.

Zorg voor een afdakje bij je potplanten Je potplanten kan je best even in de schaduw zetten. Anders zou het wel eens kunnen ze dat verbrand worden door de zon en kan je je plantjes weggooien. Zet ze onder een afdak of een parasol.

Oppassen met airco en tocht Tocht en airco kunnen voor ons zalig aanvoelen maar dat geldt niet voor je planten. De veranderende temperatuur is erg slecht voor ze. Je kan best gewoon ‘s morgens en ‘s avonds je vensters even open zetten zodat je huis wel verlucht wordt. Zorg dat je planten er dan niet in de buurt van staan.