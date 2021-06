Met deze tips zal je haar sneller groeien

Je hoofdhuid stimuleren is een van de meest effectieve manieren om sneller een volle haardos te kweken. Je bloedstroom geraakt geprikkeld en brengt hierdoor voedingsstoffen en zuurstof naar de haarwortel, wat je haar sneller doet groeien. Hoe doe je dat nu juist? Wel, je geeft je hoofd een massage op droog haar. Wrijf zachtjes met je vingertoppen over je hoofdhuid om de bloedstroom te verbeteren. Je kan het ook doen terwijl je je haar wast.

Je hoeft je haar niet iedere dag te wassen. Als je het elke dag reinigt met shampoo groeit het minder snel. Drie per week moet voldoende zijn om je kapsel proper te houden. De rest van de week spoel je je haar uit met water en verzorg je het erna met conditioner. Voelen je lokken toch niet fris aan? Gebruik dan een droogshampoo.

Gebruik geen stijl- of krultang

Stijl- en krultangen kunnen door de hitte je haar beschadigen. Het is dan ook erg slecht voor je haargroei. Als je toch af en toe je haar wil stijlen of krullen, gebruik dan eerst een hittebeschermer. Ook is het aan te raden om je haar tijdens het douchen te wassen met koud water. Dat helpt ook tegen de warmte van deze spullen.