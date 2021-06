Met deze tips geef je je meubels snel een tweede leven

VAAS

Je denkt vast dat een gebroken vaas meteen de vuilnisbak in gekieperd kan worden. Niets is minder waar, het enige wat je namelijk nodig hebt is goudlijm waarmee je een Kintsugi-effect creëert. Kintsugi is een Japanse filosofie die rekening houdt met het leven van een voorwerp en met wat het heeft meegemaakt, zoals, jawel, een valpartij.

KARAF Ook een karaf kan er no time gloednieuw uitzien. Haal gewoon wat speciale emailverf en een kwast in huis waarmee je de karaf een spectaculaire make-over geeft.

STOEL Je stoelen gebruik je wellicht iedere dag, het is dan ook geen wonder dat er gebruikssporen opzitten en de kleur van het stofje van de zitting wat vergaan is. Neem je stoelen onder handen door het stofje te vervangen en span eens wat gekleurd touw tussen de spijlen. Een simpele ‘hack’, maar wél origineel.