Met deze drie tips verjaag je je stress

Maak plannen

Heb je een heilige schrik van routine? Plan dan alvast een paar weekendjes in! Het duurt waarschijnlijk nog even voor je volgende vakantie eraan komt, dus organiseer uitstapjes en activiteiten die je routine doorbreken en nieuwe herinneringen creëren. Waarom niet een dagje of weekendje naar zee, de Ardennen of een stad? Dat is het voordeel van België: met de trein ben je er in een uur al helemaal tussenuit!

Geef jezelf ook een nieuwe uitdaging. Klein of groot, privé of werk... We hebben het niet over een voornemen dat je na tien dagen al overboord gooit, maar een nieuwe challenge (één dag per week naar kantoor fietsen, een nieuwe keuken ontdekken, zero waste gaan, elke week een boek lezen, leren pottenbakken...) die je energie en een doel geeft.

Trek naar buiten!

De herfst is een prachtig seizoen! Ga naar buiten en geniet van de prachtige oranje kleuren van de bomen, de laatste zonnestralen en hun vitamine D. Dat is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je moraal! Ja, de dagen zijn korter en de temperaturen kouder. Maar dat betekent niet dat je geen leuke buitenactiviteiten meer kan doen zoals een picknick, een terrasje of een wandeling. En als je door het slechte weer écht vastzit thuis, maak er dan gewoon een wellnessmoment van met een lekker warm bad, een massage, een meditatiesessie... of allemaal tegelijk!

Organiseer

Het geheim om de komende maanden door te komen? Organisatie! Oktober is vaak razend druk. Dus maak een planning en een to-dolijst. Vermijd echter mentale lijstjes. Je taken opschrijven, vermindert de stress al. Je ziet door de bomen het bos weer en voelt je serener. Helemaal klaar om met volle teugen te genieten van al die leuke herfstmomenten!