Menstrual Health Day: één op de drie voelt zich eenzaam door pijnlijke maandstonden

Op zaterdag 28 mei vieren we Menstrual Health Day. Een dag waarop bewustwording wordt gecreëerd rond menstruele gezondheid en de cyclus. Kennisplatform- en supplementenmerk Guud Woman zette voor de gelegenheid een onderzoek op in samenwerking met iVox om te polsen naar de menstruele gezondheid van 1.000 Vlamingen en Nederlanders. Wat blijkt? Eén op de drie isoleert zichzelf door de klachten tijdens de menstruatieperiode.

Het onderzoek in cijfers

- 9 op 10 vrouwen ervaart maandelijks menstruele klachten gaande van acne, tot krampen en stemmingswisselingen;

- 1 op 3 vrouwen voelt zich alleen (niet gehoord en gesteund) als het gaat om klachten rond menstruatie;

- 1 op 4 vrouwen schaamt zich nog steeds wanneer ze menstrueert.

Vanuit haar eigen eenzame ervaringen met de hormonale aandoening PCOS, richtte Morgane Leten samen met haar man Jan Deruyck, een online kennisplatform en community op om vrouwen te ondersteunen in het verbeteren van hun menstruele gezondheid. Samen met een team van experts bereiken ze via hun social mediakanalen (een gesloten Facebook groep en Instagram kanaal) meer dan 10.000 vrouwen met hun informatieve content en via de chatfunctie op hun website kunnen vrouwen 24/7 terecht met vragen. Ten slotte, lanceerde de start-up in 2021 een eigen lijn natuurlijke supplementen die de menstruele gezondheid ondersteunen.

Olympisch atlete Naomi Van den Broeck wordt ambassadrice

Guud Woman slaat de handen in elkaar met atlete, jonge vrouw en geneeskundestudente Naomi Van den Broeck om meer bewustzijn te creëren en het taboe te doorbreken rond menstruatie. Zelf worstelde ze jarenlang in isolement met klachten zoals krampen en stemmingswisselingen. Als athlete is het verwerven van inzicht in haar eigen lichaam en haar menstruele gezondheid een belangrijke tool geweest in het verbeteren van haar sportprestaties. Vandaag gebruikt ze haar cyclus in haar voordeel door samen met haar coach aangepaste training- en voedingsschema's te volgen.

«In het algemeen praten we niet genoeg over onze cyclus. Als ik eerder had geweten wat ik de laatste tijd allemaal heb geleerd, had ik het kunnen gebruiken om beter te presteren en vooral minder hard voor mezelf te zijn als het niet ging zoals ik wou.»