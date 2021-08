Meer sparen? Financieel expert deelt zijn ‘denk, wil, doe’-methode

Je hebt het vast wel eens gehoord: stop met het kopen van die koffie onderweg of andere impulsieve uitgaven als je serieus wil sparen. Maar wat als dat kopje koffie elke dag weer voor een geluksmomentje zorgt? Je zou je eigenlijk nooit schuldig moeten voelen als je geld uitgeeft, zolang je dat maar bewust doet. Maar hoe kom je van dat schuldgevoel af? De ‘denk, wil, doe’-methode van Ramit Sethi is in ieder geval het proberen waard.

Ramit Sethi is auteur van ‘I Will Teach You to Be Rich’ en heeft het antwoord.

Meer sparen? Trakteer jezelf

Je houdt het sparen veel beter vol als je jezelf af en toe trakteert op dingen waar je écht blij van wordt. Hoewel sparen voor latere doelen erg belangrijk is, is het net zo belangrijk dat je geniet van het hier en nu. Het is daarom essentieel om hier een balans in te vinden.

Ramit Sethi heeft hiervoor een methode bedacht waarbij je genoeg spaart én je rekeningen kan betalen, maar tegelijkertijd ook zonder schuldgevoel geld kan uitgeven aan bijvoorbeeld dat ene koffietje per dag.

Gebruik de ‘denk, wil, doe’-methode

Aan het Amerikaanse NBC News legt Sethi de ‘denk, wil, doe’-methode uit. Voor zijn techniek pak je pen en papier en schrijf je allereerst op hoeveel je denkt uit te geven aan de volgende categorieën:

1. Vaste lasten (huis, energie, boodschappen et cetera)

2. Investeringen (spaardoelen op de lange termijn)

3. Spaardoelen op de korte termijn (zoals een bruiloft of vakantie)

4. De rest (geld dat je zonder schuldgevoel wil uitgeven)

In de tweede kolom schrijf je op wat je wil uitgeven aan deze categorieën. Ten slotte zoek je uit hoeveel je daadwerkelijk uitgeeft aan deze categorieën. Dat schrijf je op in de derde kolom. Kijk hiervoor naar de laatste volle maand.

Vaak wordt pijnlijk duidelijk dat hoeveel we denken uit te geven en hoeveel we daadwerkelijk uitgeven, verre van gelijk zijn. Maar het belangrijkste is dat de tweede en derde kolom dichter bij elkaar gaan liggen. Door deze oefening weet je precies welke veranderingen je daarvoor moet doorvoeren.

Voel je niet meer schuldig

Als je precies weet hoeveel je van je inkomen zonder schuldgevoel kan uitgeven, hoef je je dus ook nooit meer schuldig te voelen over die coffee to go, nieuwe jurk of dat gadget dat je koopt. Zo lang je genoeg spaart voor de korte en lange termijn én je de rekeningen kan betalen, is er geen enkele reden om je schuldig te voelen als je geld uitgeeft aan zaken waar je blij van wordt. Het leven moet ook leuk blijven namelijk.

Het is hierbij wel belangrijk dat je echt prioriteiten gaat stellen. Als je onwijs van reizen houdt, zal je bijvoorbeeld in moeten leveren op nieuwe kleding. Het is geen optie om simpelweg te zeggen dat álle uitgaven essentieel zijn voor jouw geluk en bijvoorbeeld op de categorie investeringen te korten. Het scheelt namelijk ook een hoop stress als je gewoon voldoende geld opzij zet.

Bonus-tip: de enveloppen-methode

Ramit Sethi raadt aan om de enveloppen-methode te gebruiken om er zeker van te zijn dat je niet ‘per ongeluk’ geld uitgeeft dat eigenlijk naar je spaarpotjes moet gaan. Bij deze methode haal je een bepaald bedrag van je rekening als je salaris gestort is (het bedrag dat je zonder schuldgevoel mag uitgeven). Dat verdeel je over verschillende enveloppen, met bijvoorbeeld ‘horeca’, ‘entertainment’ en ‘kleding’.

Als je dus op een terrasje gaat hangen met vrienden, pak je wat cash uit de horeca-envelop. Is de envelop leeg? Dan beslis je dat je deze maand bijvoorbeeld niet naar de cinela gaat, maar daarvan nog een keer op café gaat. Je kan deze methode ook gebruiken door een budget app te downloaden als je geen zin hebt om met cash geld te werken.