Meer dan helft van mensen met een relatie houdt intussen een ander aan het lijntje

Uit een studie van Psychology Today blijkt namelijk dat maar liefst 56% van de mensen met een relatie tegelijkertijd een ander aan het lijntje houdt. Dat is dus meer dan de helft. Bovendien is er in dit scenario nog een tweede slachtoffer: diegene die werkelijk een relatie heeft met de persoon die je aan het lijntje houdt. Vaak is die namelijk niet echt op de hoogte van de situatie.

Gebrek aan vertrouwen

Zowel voor diegene die aan het lijntje wordt gehouden als voor diegene die een relatie heeft met de persoon die graag een tweede optie openhoudt, is dat een gebrek aan respect. Die eerstgenoemde is namelijk een back-up, terwijl laatsgenoemde blijkbaar toch geen volle toewijding verdient. «Iemand aan het lijntje houden is een manier om je risico’s te spreiden en een poging om jezelf van toekomstige teleurstelling te beschermen door niet helemaal in te zetten op je huidige relatie», aldus therapeut Sally Baker aan Metro UK.

Vermoed je dat je partner iemand aan het lijntje houdt? Praat er dan over. Vaak is het een teken van onzekerheid. Wil je partner niets veranderen? Je kan hem of haar uiteraard niet verplichten om een einde te maken aan de plan B-relatie, maar je kan wel voor jezelf de keuze maken om er dan maar een punt achter te zetten.