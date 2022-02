Meer dan de helft vindt huishoudverdeling even belangrijk als seks

In een relatie is er altijd wel iets om samen aan te werken. Misschien besteden jullie te veel tijd op je telefoon en word het dus tijd om daar iets aan te veranderen. Misschien is je seksleven niet meer wat het geweest is en wil je daarom iets nieuws uitproberen in de slaapkamer. Of misschien verloopt de verdeling van het huishouden niet naar behoren.

En dat laatste is desastreuzer dan je zou denken. Uit een bevraging van huishoudbedrijf Roborock nabij 2.000 koppels blijkt namelijk dat 53 % even veel of meer belang hecht aan de verdeling van het huishouden dan aan seks.

Belang van corona

Een schokkend cijfer denk je misschien, maar zeker in coronatijden hoeft dat niet te verbazen. We spenderen met z’n allen meer tijd binnenhuis dan ooit en dat betekent ook dat die taakjes aan belang winnen. 40 % van de koppels gaf dan ook aan vaker te ruziën over het huishouden dan voor corona. En hoewel 73 % van de bevraagden aangeeft tevreden te zijn over de bijdrage van hun partner in het huishouden, vindt 45 % van de vrouwen toch dat hun wederhelft niet genoeg doet. Er is nog werk aan de winkel dus.