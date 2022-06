Luxe voor een prikje? Dan moet je deze bestemmingen aan je lijstje toevoegen

Elektriciteit is duur. Gas is duur. Eten is duur. Kortom, het leven vandaag de dag is duur. Eigenlijk is het dus het moment bij uitstek om even op de rem te gaan staan, ware het niet dat we er net twee coronajaren op hebben zitten. Na al die tijd heeft een mens nu eenmaal zin om opnieuw buiten te komen en de wereld te verkennen, wat helaas moeilijk te combineren valt met een strak budget. Nochtans is het mogelijk om jezelf in de watten te leggen voor een zacht prijsje - je moet alleen je bestemming goed kiezen.