LIFEHACK. Zo krijg je hardnekkige vlekken uit je matras

Hoe goed je ook bent in het huishouden, ongelukjes gebeuren. Zelfs als je je matras beschermt met een matrasbeschermer kunnen er nog vlekken voorkomen op je matras. Of dat nu gebeurt door een ongelukje van je kinderen of een gemorste koffie in de ochtend: soms zit het leven even niet mee. Maar je wil je duurbetaalde ook niet meteen weggooien.

Gelukkig heeft een Australische influencer en moeder genaamd Chantel Mila de perfecte oplossing gevonden om vlekken uit je matras te krijgen. Ze heeft naar eigen zeggen maanden gewerkt aan het recept en is zo tot de ideale formule gekomen.

Drie ingrediënten

Of het recept van Mila werkt of niet, kunnen we je helaas niet vertellen, maar moeilijk is het alleszins niet en je hebt er slechts drie ingrediënten voor nodig: sodiumbicarbonaat, afwasmiddel en 3% waterstof peroxide. Doe een scheutje peroxide in een esprayflacon en voeg enkele druppels afwasmiddel toe. Spray dit op de vlek in kwestie tot die vochtig is en besprinkel vervolgens met sodiumbicarbonaat en wrijf grondig. Wacht een kwartier, zuig op met de stofzuiger en normaal zouden de vlekken verdwenen moeten zijn als sneeuw voor de zon.