LIFEHACK. Zo krijg je (gratis) meer vacatures te zien op LinkedIn

Iedereen die op zoek is naar een job, weet dat die zoektocht niet steeds van een leien dakje loopt. Sowieso moet je eerst zien te bepalen wàt je precies wil en vervolgens is het een kwestie van zoeken. Zoeken naar bedrijven die je aanspreken, naar mensen die je in je zoektocht kunnen helpen, naar vacatures...

Vooral dat laatste is nogal een dingetje. Als je je enkel baseert op vacatures die online gepubliceerd worden op jobsites en LinkedIn, zal je namelijk al snel merken dat je maar al te vaak naast de bal grijpt. Plots zie je op sociale media voorbijkomen dat hét bedrijf van je dromen iemand nieuw heeft aangeworven, terwijl je er zeker van bent dat ze geen vacture hebben gepubliceerd... Verdacht, of niet?

Verder kijken dan de officiële vacatures

Wel, niet per sé. Volgens TikTokker @lvlupcareer, gespecialiseerd in alles wat met je carrière te maken heeft, wordt namelijk slechts zo’n 40 % van alle vacatures officieel online gezet. Dat betekent dat de overige 60 % intern wordt ingevuld of via via wordt meegedeeld online. Uiteraard kan je niet iedereen volgen op sociale media, dus deelt de TikTokster een handige tip om niet naast je droomjob te grijpen. Kijk op LinkedIn niet alleen tussen de vacatures, maar typ in de zoektocht eens ‘vacature (de functie die je wil)’ of ‘hiring (de functie die je wil)’. Filter vervolgens op publicaties en je zal zien dat er zo heel wat vacatures te vinden vallen.

Een andere optie is uiteraard om spontaan te solliciteren bij bedrijven die je écht interesseren, maar zo’n spontane applicatie is niet steeds vanzelfsprekend.