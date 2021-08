LIFEHACK. Dankzij dit trucje wordt verhuizen wel erg makkelijk

Verhuizen is een hels karwij en zeker nu het begin van het schooljaar er weer aankomt, wisselen heel wat onder ons van huis. Dat betekent niet alleen een berg administratieve rompslomp, maar ook inpakwerk én uitpakwerk. En wie weleens verhuisd is in z’n leven weet dat dat laatste niet vanzelfsprekend is.

Inpakken is vrij simpel. Je stopt alles in dozen, in de verhuiswagen en klaar. Maar wie niet erg georganiseerd te werk is gegaan tijdens dat inpakken, komt bij het uitpakken al snel voor onplezierige verrassingen te staan. Je vindt niets terug, moet alles van kamer wisselen en voor je het weet ben je drie maanden verder en staan die dozen daar nog steeds, halfvol.

Kleurtjes

TikTokster Kate Lane heeft daar echter een handige oplossing voor gevonden. Voor het verhuizen kiest ze een kleurensysteem dat ze vervolgens toepast tijdens het inpakken. Bijvoorbeeld: rood voor de keuken, blauw voor de badkamer, geel voor de woonkamer... Elke doos krijgt een kleur en de klink van elke kamer ook. Wanneer de dozen in het nieuwe huis aankomen, is het dus onmiddellijk duidelijk welke doos naar welke ruimte moet. Het uitpakken is vervolgens wel nog steeds een dingetje, maar als alles al op de juiste plaats staat, maakt dat verhuizen al een stuk makelijker.