LIFEHACK. Dankzij deze tips blijven je handdoeken zijdezacht

Hotels zijn natuurlijk altijd leuk, maar één van de dingen waar we ons vaak nog het meest over verbazen zijn de handdoeken. In tegenstelling tot thuis voelen die namelijk altijd intens fluffy en zijdezacht aan. Hoe ze het doen? Geen idee. Althans, tot nu.

De kans is groot dat jij het, net als wij, thuis moet stellen met handdoeken die eerder aan de ruwe kant zijn. Van oneindige zachtheid is alleszins geen sprake. Gelukkig kan je er, zonder al te veel moeite, voor zorgen dat je afdroogervaring thuis net zo leuk is als die op hotel.

Kwaliteit

Zoals zo vaak begint ook hier alles met kwaliteit. Als je in de winkel voor de goedkoopste, dunste handdoeken gaat, zal je nooit een fluffy resultaat krijgen. Kies bij aankoop dus voor een iets duurdere, maar kwalitatief duurzamere optie. Geen zorgen, op de lange termijn ben je wellicht goedkoper af.

Azijn of epsomzout

Misschien weet je het al, misschien nog niet, maar wasverzachter doet over het algemeen weinig goeds voor je kleding of je handdoeken. De chemicaliën en restjes gaan zich al snel opstapelen, wat er niet alleen voor kan zorgen dat ze minder fris ruiken, maar wat hen ook minder zacht maakt. Voeg dus in plaats daarvan een scheutje azijn toe aan je was, eventueel aangevuld met enkele druppels essentiële olie voor een aangenaam geurtje. Epsomzout doet trouwens ook wonderen - vervang je wasverzachter in dit geval door 2 eetlepels van het poeder.

Was zoals het hoort

Waarschijnlijk denk je nu: ‘Tuurlijk, ik weet toch wel hoe ik een wasje moet draaien!’ Maar toch is de kans groot dat je het onbewust fout doet. Eerst en vooral is het belangrijk om je wasmachine niet te vol te stuwen. Doe je dat wel, dan wordt je was niet naar behoren nat en wordt alles samengeperst - niet ideaal voor een schone, zachte was. Ten tweede ben je ook beter niet te kwistig wat betreft wasmiddel. Een halve dosis volstaat en levert vaak zachtere resultaten op. Bovendien is het beter voor het milieu en je portefeuille!