Leuven is bij laatste twintig Beste Europese Bestemmingen

Leuven staat in de top twintig van Beste Europese Bestemmingen, zo heeft het stadsbestuur bekendgemaakt in een persbericht. De lijst wordt jaarlijks gekozen door European Best Destinations (EBD) en het EDEN Netwerk, het netwerk rond duurzaam toerisme van de Europese Commissie. Nog tot 10 februari kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete bestemming.