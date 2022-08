Leren én je amuseren, het kan! Met Netflix…

Voor veel kinderen staat de maand september gelijk met één ding: terug naar school. Vooral in dat vervelende huiswerk hebben ze geen zin. Toch kan je de leerstof ook verwerken op een leuke manier: met een Netflix-serie bijvoorbeeld.

De eerste schooldagen gaan vaak met horten en stoten. Aan de ene kant zijn de leerlingen blij dat ze hun kameraden terugzien, aan de andere kant zijn ze triest dat de vakantie voorbij is en ze het dagelijkse ritme van de zomer moeten opgeven.

Voor de kleinsten kan de verandering soms iets te radicaal zijn, wat hartverscheurende taferelen aan de schoolpoort oplevert wanneer ze mama en papa dag moeten zeggen.

Oudere kinderen hebben het dan weer lastig om opnieuw te moeten omgaan met gezag, huiswerk en lange dagen op de schoolbanken. Maar school is meer dan dat. Het is ook een plaats waar je uitwisselt, deelt en leert. Het kind wordt er socialer en wapent zich voor het leven.

Als je het vanuit die hoek bekijkt, zal het misschien gemakkelijker zijn om hen warm te maken voor het nieuwe schooljaar. Overal liggen kansen om kennis te vergaren, en niet alleen in de handboeken en schoolcomputers. Er is bijvoorbeeld ook… Netflix. Dankzij de overbekende streamingdienst kan je je kinderen tonen dat leren ook echt plezierig kan zijn.

Dit zijn enkele van de leukste leerrijke programma’s die je op Netflix vindt:

Voor peuters en kleuters

Rekenen met Word Party

Tellen, vormen vergelijken en vinden wat gelijk is. De babydiertjes Fanny, Bailey, Kip, Loulou en Tilly lossen raadseltjes en vraagstukjes op met wiskunde. Al zingend nog wel!

Julie’s Greenroom

In deze originele serie voor kinderen, gemaakt door de befaamde Jim Henson Company, zetten schattige poppen een musical op touw. Onder het toeziend oog van niemand minder dan Julie Andrews (‘The Sound of Music’)!

Voor jonge kinderen

Aks the StoryBots

Hoe komt het dat het ’s avonds donker wordt? Waarom moet je je tanden poetsen? Nieuwsgierige wezentjes gaan op zoek naar de antwoorden op de grootste kindervragen.

Gabby’s Poppenhuis

Snoezelige poezen, grappige creaties en kleurrijke magie! Ga mee met kattenliefhebster Gabby en haar onafscheidelijke gezel Pandy op een reeks geanimeerde avonturen.

Wafeltje en Mochi

De poppen Wafeltje en Mochi zijn zeer nieuwsgierig naar alles wat met eten en andere culturen te maken heeft. In deze serie reizen ze de wereld rond en leren ze koken met verse ingrediënten. En wie doet er ook mee? De voormalige Amerikaanse First Lady Michelle Obama!

Ada Twist, Scientist

De kleine wetenschapper Ada Twist en haar twee beste vrienden vragen zich belangrijke zaken af. In deze serie stropen ze de mouwen op om allerlei mysteries op te lossen.

Voor (iets) grotere kinderen

Emily’s Wonder Lab

Emily Calandrelli is een doorgewinterde wetenschapper die met passie en plezier demonstreert en uitprobeert. Allerlei plezierige proeven en experimenten die je thuis kan overdoen.

Izzy’s Koala World

Op Magnetic Island, voor de kust van Australië, vangt de jonge Izzy Bee zieke koala’s op. Ze verzorgt de dieren tot ze weer gezond en wel zijn, en laat ze vervolgens weer los in de vrije natuur.

Brainchild

Van microben over social media tot emoties. Dit is een serie die je helpt om de wereld om je heen te begrijpen aan de hand van eenvoudige en plezierige wetenschappelijke uitleg.

The Who Was? Show

Een resem komische sketches, gebaseerd op een reeks bestsellers. Het onderwerp? Enkele van de grootste namen uit de wereldgeschiedenis, van Julius Caesar tot Marie Curie, tot leven gebracht door enthousiaste acteurs.